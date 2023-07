Konkolski jako první obyvatel suchozemského státu obeplul sám na jachtě svět

Jako první obyvatel suchozemského státu obeplul zeměkouli sám na jachtě dlouhé jen sedm a půl metru, kterou kterou postavil vlastníma rukama. Celkově svět obeplul sám třikrát, účastnil se několika transoceánských závodů a vytvořil i řadu rekordů. Na mořích a oceánech strávil dohromady pět let a urazil vzdálenost, která odpovídá více než desetinásobnému obvodu zeměkoule. Legendární bohumínský jachtař Richard Konkolski, který 6. července oslaví osmdesátiny, přitom na vlastní oči viděl moře poprvé až ve 24 letech. Niké I, první loď se kterou obeplul svět, se zrodila ve sklepě panelákového domu. Vše si vyráběl sám podle koupených plánů.

Stal se prvním Evropanem, který sólově obeplul svět v obou směrech. Závod se konal jen krátce poté, co Konkolski emigroval do USA. Důvodem odchodu do zahraničí byly překážky, které mu stále více házeli pod nohy byrokrati v komunistickém režimu. Vrcholem bylo, že v roce 1980 mu jachtařská komise zakázala další starty v námořních závodech i soukromé plavby. "Tady bych podotkl, že ti byrokraté nebyli členy KSČ, takže to s tehdejším režimem nemělo co dělat. Byla to lidská blbost, závist, dokázaní své moci a svého postavení. Takové lidské charaktery byly a budou. Stačí se jen podívat kolem a budete se divit, kolik jich je i dnes.," řekl jednou.

V Newportu si chtěl otevřít jachtařskou školu a servis, ale tlak i odpor konkurence byl tak silný, že to vzdal. Poté založil úspěšné multimediální studio Seven Oceans Video a Digital Media, ve kterém se věnoval výrobě filmů a propagačních materiálů. V bývalém Československu byl Konkolski v nepřítomnosti odsouzen za krádež lodi na 11,5 roku. Rozsudek byl dlouho platný. Proto se dlouho nemohl do vlasti vrátit. Až v roce 2000 jej Krajský soud v Ostravě zrušil. O 14 let později dostal Konkolski zpět i české občanství a vrátil se na Karvinsko. Jeho Nike I je dnes exponátem v Národním technickém muzeu v Praze.