Richard Konkolski slaví osmdesátiny. Jako první obyvatel suchozemského státu obeplul sám na jachtě svět

Na mořích a oceánech strávil dohromady pět let a urazil vzdálenost, která odpovídá více než desetinásobnému obvodu zeměkoule. Legendární bohumínský jachtař Richard Konkolski přitom na vlastní oči viděl moře poprvé až ve 24 letech.



Absolvent průmyslovky se živil jako stavař. Lákala ho však voda a lodě. V šestnácti letech začal s jachtingem, ale místní vodní plochy mu začaly být malé. Odjel do Polska, kde získal kapitánský diplom. Vydal na svůj první námořní závod, ve kterém doplul jako vítěz.

Jachtu Nike I si postavil ve sklepě paneláku

Svůj první závod přes Atlantik absolvoval v roce 1972 a potom pokračoval v okružní plavbě kolem světa. Když se v roce 1975 vrátil do polských přístavů Štětín a Svinoústí, přišly ho vítat davy Poláků, neboť se jednalo o mimořádný sportovní i cestovatelský úspěch. Konkolski se stal vůbec prvním obyvatelem suchozemského státu, který obeplul sám zeměkouli.

Richard Konkolski | Foto: Jan Sklenář, Český rozhlas

Jeho jachta Nike I, kterou postavil v roce 1968 ve sklepě panelákového bytu, se stala druhým nejmenším plavidlem, které obeplulo svět. Aby mohl tehdejší vlast reprezentovat, nesměla být loď soukromá.

"Těsně před startem mě bylo řečeno, že nemůžu reprezentovat socialistický stát na soukromém vlastnictví, tak jsem tu loď daroval Bohumínským železárnám, což bylo nakonec dobře, protože já jsem vyjel s pěti dolary. Startovné stálo 20 liber. Na Nike jsem si vezl stravu na osm měsíců. To byla nejmenší loď, a byla maximálně přetížená. V první bouři jsem ztratil stěžeň. Bez cizí pomocí jsem se vrátil do Plymouth v Anglii, tím pádem jsem se nediskvalifikoval. Pak se to obrátilo v dobré, protože když jsem ohlásil, že jsem přijel zpátky, tak Železárny mi řekly: Je to naše loď, najdi si tam kus hliníkové roury, udělej si stěžeň a pokračuj dále. Já jsem si to udělal, a závod jsem dokončil, i když jsem ztratil řekněme 12 dnů, protože jsem se vrátil a znovu startoval," řekl před lety Richard Konkolski pro Český rozhlas Plus.

Cesta kolem světa znamenala 343 dnů a nocí plavby, prokládaných zastávkami v 79 přístavech pěti světadílů. Díky jeho plavbě mnohde poprvé uviděli čs. vlajku.



Ve druhém závodě přes Atlantik o čtyři roky později skončil na druhém místě, ve třetím závodě v roce 1980 skončil ve své třídě čtvrtý. O dva roky později absolvoval první sólo závod kolem světa - BOC Challenge 1982. Skončil třetí s pěti světovými rekordy a stal se prvním Evropanem, který sólově obeplul svět v obou směrech.

Zakázali mu závody i soukromé plavby. Emigroval do USA

Závod se konal jen krátce poté, co Konkolski emigroval do USA. V roce 1980 mu totiž jachtařská komise zakázala další starty v námořních závodech i soukromé plavby.



Foto: Olympia

Jeho útěk provázely dramatické okolnosti. Během výjimečného stavu v Polsku odjel s manželkou Miroslavou, která je také jachtařkou, a synem Richardem do Štětína, kde měl připravenou loď Niké II. Vyhráno měli až po obeplutí břehů východního Německa, odkud ještě hypoteticky mohl vyrazit hlídkový člun a zadržet je.



"Ráno, když jsem stál u kormidla, vyšel na palubu Ríša. Až v tu chvíli jsem mu oznámil, že máme namířeno do Spojených států. Brečel jsem jak malý kluk. Syn mi vyčítavě řekl: Tatínku, proč jste mi to neřekli? Mohl jsem si vzít svoje oblíbené věci. Samozřejmě, že jsme s tím počítali a vzali mu s sebou všechno, co měl rád," vzpomínal později Konkolski. Po třech týdnech přistáli v Newportu ve státě Rhode Island.

Jachting nahradilo multimediální studio

V Newportu si chtěl otevřít jachtařskou školu a servis, ale tlak i odpor konkurence byl tak silný, že to vzdal. Začal pracovat ve stavařině. Poté založil úspěšné multimediální studio Seven Oceans Video a Digital Media, ve kterém se věnoval výrobě filmů a propagačních materiálů.

"Jakmile jsem dal dohromady dům, a byly nějaké finance, tak jsem si založil studio a dělal jsem filmařskou a editovací práci, nahrávky, multimédia, DVD, takže jsem skončil v takovéto mediální sféře. Měl jsem svoje kompletní studio, perfektně vybavené."

Ví Richard Konkolski, kolik času strávil během kariéry na moři?

"Tu dobu na moři, co jsem strávil během závodů, je pět let. Měl jsem kamaráda, který připlul ke mě do Newportu, Polák Jurek a ten neviděl svoji ženu osm let. Byla to dost dlouhá doba. Synovi samozřejmě chyběl táta. Dělal jsem třeba nahrávky na magnetofonové pásky, a posílal mu různé věci. Nakonec se mnou přeplul dvakrát Atlantik, vzal jsem ho i do Polska, měl tam jachtařský výcvik, měl zálibu v lodích. Vzhledem k tomu, že byl táta pořád kdesi pryč, a doma jsem měl pořád nějaké přednášky, rodina to vždycky tak nějak odnese, tak nakonec skončil jako pracovník IT."



V bývalém Československu byl Konkolski v nepřítomnosti odsouzen za krádež lodi na 11,5 roku. Rozsudek byl dlouho platný. Proto se nemohl do vlasti vrátit. Až v roce 2000 jej Krajský soud v Ostravě zrušil. O 14 let později dostal Konkolski zpět i české občanství a vrátil se na Karvinsko. Jeho loď Nike I je dnes exponátem v Národním technickém muzeu v Praze.