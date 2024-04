Konvoj historických aut připomněl v Praze americkou pomoc z roku 1945

Konvoj historických armádních vozidel připomněl v Praze 79 výročí od konce druhé světové války. Vozidla po slavnostním aktu před americkou ambasádou pokračovala směrem do západních a jižních Čech. Cílem je vzdát hold armádě Spojených států, která tuto část Československa v roce 1945 osvobodila. Akce se koná už posledních 19 let a to pokaždé poslední pátek v dubnu.

Oslavy výročí konce druhé světové války a osvobození americkou armádou tradičně vyvrcholí Slavnostmi svobody v Plzni. Mezi 3. a 6. květnem akce nabídne bohatý vojensko-historický a kulturní program, který zahrnuje také výstavy, koncerty či pietní akty. Součástí bude i velká nedělní přehlídka Convoy of Liberty (Konvoj svobody) se 200 kusy vojenské historické techniky.