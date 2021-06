V Česku loni zemřelo meziročně o 15 procent víc lidí, oproti roku 2019 počet zemřelých vzrost o bezmála 17 tisíc. Řekl to předseda Českého statistického úřadu Marek Rojíček. Covid-19 byl druhou nejčastější příčinou smrti, zhruba třetinu úmrtí zavinila onemocnění srdce. Koronavirus se projevil na počtu úmrtí i v nižších věkových kategoriích, u lidí od 25 do 44 let byl osmou nejčastější příčinou smrti.