Kriminalita v Česku se letos zvýšila, oproti roku 2019 je nižší

Kriminalita v Česku se letos zvýšila. Zatímco loni policisté evidovali od začátku ledna do konce listopadu 142 a půl tisíce trestných činů, letos to bylo téměř 171 tisíc trestných činů. Vyplývá to z policejních statistik. Počet je ale nižší než za stejné období roku 2019, kdy policie registrovala přes 185.000 skutků. V následujícím roce vypukla pandemie nemoci covid-19, na poklesu kriminality v letech 2020 a 2021 se tak mohla podílet například protikoronavirová opatření nebo i nižší počet turistů v zemi. Nárůst oproti loňskému roku zaznamenali policisté ve všech kategoriích. Většinu zaznamenaných trestných činů tvořila majetková kriminalita. Nárůst policisté zaznamenali u krádeží i vloupání. U hospodářské kriminality přibylo asi 1500 skutků na 13.009 činů. Mravnostních trestných činů meziročně přibylo o téměř 300 na 3133. Zvýšil se také počet případů násilné kriminality. Výrazně se zvýšil počet vražd oproti loňsku. Zatímco v celém roce 2021 evidovali policisté 105 těchto násilných trestných činů, letos jich od ledna do konce listopadu zaznamenali již 150.