KRNAP od úterý kvůli ochraně tetřívka uzavře v Krkonoších 11 cest

Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) od úterý 15. března do 31. května kvůli ochraně ohroženého tetřívka a dalších živočichů uzavře v Krkonoších 11 turistických cest nebo jejich úseků. Opatření souvisí s vyhlášením osmi takzvaných klidových území v Krkonoších v roce 2020. Omezení platilo poprvé loni. Uzavřením cest se Správa KRNAP snaží zabránit rušení citlivých druhů živočichů, především tetřívka obecného. Lidé se od úterý vyhnou místům, které tetřívci pravidelně využívají jako tokaniště, a to v nejcitlivějším období jejich toku a rozmnožování. Pro ochranu tetřívka je v klidových územích podle správců parku důležité i dodržování celoročního zákazu vstupu do terénu mimo značené trasy. V terénu bude zákaz vstupu na cesty vyznačen cedulemi. Většinu uzavřených tras budou moci turisté obejít po sousedních turisticky značených cestách.