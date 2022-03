Kvůli efektivnější pomoci Ukrajincům bude podle Rakušana brzy třeba nouzový stav

Kvůli efektivnější pomoci lidem utíkajícím z Ukrajiny po ruské vojenské invazi bude pravděpodobně nezbytné v nejbližší době vyhlásit v České republice nouzový stav, uvedl dnes na twitteru ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Především krajům podle něj umožní efektivněji zapojit všechny lidské i materiální zdroje. O tom, kdy bude nouzový stav nezbytné vyhlásit, rozhodne vláda, doplnil Rakušan.

Tentokrát by podle Rakušana nouzový stav nijak nezasáhl do života lidí. "Nebylo by nutné jakkoliv omezovat pohyb osob, vzdělávání, zdravotnictví, obchod či služby. Vládě a krajům by ale pomohl účinněji a rychleji pomáhat uprchlíkům z Ukrajiny," uvedl.

Stát chce koordinovat kroky dopravců při humanitární pomoci lidem z Ukrajiny. Dopravci například budou při převozu uprchlíků z Ukrajiny spolupracovat s asistenčními centry, kterým budou dávat informace o počtu a podmínkách uprchlíků. Mělo by to usnadnit jejich ubytovávání a další zabezpečení v Česku. Novinářům to dnes řekl ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Podle něj jsou zatím příjezdy uprchlíků z Ukrajiny v počáteční fázi a jejich počet bude výrazně stoupat. České dráhy zatím dopravily do země z Ukrajiny přes 5000 lidí.