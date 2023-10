Lesy ČR přestavují památkově chráněný most v Babiččině údolí

V Babiččině údolí u Ratibořic na Náchodsku probíhá opětovná stavba dřevěného Červeného mostu přes řeku Úpu. Památkově chráněný most byl totiž v havarijním stavu. Rekonstrukce mostu, typického svým červeným nátěrem by měla stát okolo 11 milionů korun a hotová by měla být do konce letošního roku. V lednu se most opět otevře turistům.

Most pochází z 19. století a nachází se nedaleko zříceniny hradu Rýzmburk. Je frekventovaným místem pro přechod Úpy v Babiččině údolí. Oblast je turisticky velmi populární. Každoročně ji navštíví desetitisíce lidí. Kromě Starého bělidla, mlýna a mandlu mají turisté v oblibě také zámek v Ratibořicích s přilehlým parkem.