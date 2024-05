Letecké muzeum v Kunovicích chystá recesistický slet šlapacích letadel

Letecké muzeum v Kunovicích na Uherskohradišťsku chystá na sobotu 11. května společně s partnery recesistický slet šlapacích letadel. Akce s podtitulem Báječní letci na nelétajících strojích bude ale podle organizátorů také poučná a především zábavná. Určená je hlavně rodinám s dětmi, přijít se však může podívat kdokoliv, sdělil dnes ČTK ředitel muzea Martin Hrabec. Slet se v areálu Slováckého aeroklubu uskuteční od 10:00 do 16:00. "V centru dění budou samozřejmě šlapadla. Ta se budou účastnit závodů na rychlost i v akrobacii a chybět nebude ani soutěž o nejkrásnější stroj," uvedli pořadatelé. Do klání se podle nich zapojí na 30 letadélek, která by měl čekat také zápis do české knihy rekordů.