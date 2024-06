Lety nad Evropou, hlavně do Turecka, se zpožďují; problémy mají i Češi

Letecké spoje nad Evropou nabírají v posledních dnech stále častěji zpoždění, největší problémy vznikají na spojích do Turecka. Aerolinky Smartwings jen během soboty zaznamenaly zpoždění všech 30 svých letů z a do Turecka. Zpožděné přílety i odlety na linkách do těchto destinací eviduje i pražské letiště. To má navíc nyní výpadky systému pasové kontroly na prvním terminálu, což zpomaluje odbavení cestujících. Vyplývá to z informací Smartwings a Letiště Praha pro ČTK.

"Vzhledem k silné regulaci vzdušného prostoru ze strany evropského orgánu řízení letového provozu Eurocontrol dochází v současné době u nadprůměrného množství letů ke zpožděním, která jsou mimo naši kontrolu," uvedla dnes mluvčí Smartwings Vlaďka Dufková. Připomněla, že jde o potíže, které dopravce nemůže ovlivnit, a doporučila proto cestujícím, aby věnovali zvýšenou pozornost informacím o svém letu na letištích.