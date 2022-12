Letiště v Plané u Českých Budějovic slaví 85 let. V létě odsud turisté poletí i do zahraničí

Už příští léto bude možné odletět na dovolenou z Jihočeského letiště Planá. Letiště zároveň slaví jubileum - 85. let. První charterové lety společnosti Smartwings budou z bývalého vojenského letiště směřovat do Řecka a Turecka.

Foto: Letiště České Budějovice

Jak uvedl jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS), řízení letiště v Plané převezme Řízení letového provozu.

"A to nám umožnilo celý ten proces extrémně zrychlit, a díky tomu se domluvit s Čedokem, který tam začne operovat už v srpnu příštího roku."

Stát chce do tří až čtyř let zavést systém vzdálené věže, což znamená, že z jednoho letiště by řídil provoz více regionálních letišť. Kraji tak klesnou náklady.

V Česku jsou vedle Prahy čtyři veřejná mezinárodní letiště s pravidelným provozem, a to v Brně, Ostravě, Pardubicích a Karlových Varech.

V Plané se učili létat izraelští piloti

Foto: Letiště České Budějovice

Letiště v Plané si připomíná 85 let. Po druhé světové válce patřilo mezi důležité základny československého a později českého letectva. Učili se tu létat i izraelští piloti včetně pozdějšího prezidenta Ezera Weizmana.

Stíhací piloti aerodrom, zkolaudovaný v původní podobě 13. prosince 1937 pro civilní provoz, opustili koncem roku 1994. Poté ještě nějakou dobu sloužil armádě hlavně jako opravárenská základna a v roce 2005 éra vojenského letectví na jihu Čech skončila a začala se psát nová kapitola letiště.

Brno přiblíží cestující k letišti ve Vídni

Foto: Letiště České Budějovice

Češi často na dovolenou cestují i z letišť v sousedních zemích. Brno jim vyšlo vstříc a dnes odsud vyjel přímý vlak na letiště do Vídně, dotovaný městem. Soutěž na dopravce v režimu veřejné služby vyhrála firma Regiojet. Zatím na půl roku, od léta chce město vypravit víc vlaků za víc peněz, upřesňuje radní Petr Kratochvíl z ODS.

"To nám skutečně ukáže teď ta realita, ta chuť cestovat, a jaká ekonomická situace je s tím spojená."

Magistrát si do června příštího roku objednal skoro 300 spojů, za které zaplatí 9 a půl milionu korun.