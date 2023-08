Lidé objevují regionální mezinárodní letiště. Mohou být zisková?

Letiště v Plané u Českých Budějovic zahájilo provoz minulý týden letem cestovní kanceláře Čedok do turecké Antalye. Cestovka odsud bude létat také na řecké ostrovy Rhodos a Kréta. Do konce srpna České Budějovice vypraví 28 turistických letů.

Letiště v Plané u Českých Budějovic | Foto: Jitka Cibulová Vokatá, Český rozhlas

Modernizace bývalého vojenského letiště začala před více než deseti lety a stála zhruba 1,7 miliardy korun. Jihočeský kraj, který je jediným akcionářem, provoz ročně dotuje 70 miliony korun. Má podle jihočeského hejtmana Martina Kuby (ODS) letiště potenciál ziskového provozu?

"Já bych si v této chvíli určitě netroufl říct ziskového. Myslím si, že budeme hledat nějaký ekonomicky udržitelný. Myslím si, že pojem ekonomicky udržitelný má jinou hodnotu pro toho, kdo se na to dívá z Prahy, a jinou hodnotu pro toho, kdo žije v jižních Čechách. My tento projekt, který jsme v podstatě zdělili, teď musíme rozhýbat, protože se na něm nedělo vůbec nic. To se nám teď podařilo zlomit. Jsem si vědom nějakých limitů, přesto jsem přesvědčen, že tady nějaký potenciál je, a my budeme hledat, aby byl ten projekt udržitelný a využitelný pro Jihočechy."

První cestující na letišti v Plané u Českých Budějovic | Foto: Jitka Cibulová Vokatá, Český rozhlas

Kuba dodal, že velký potenciál je především v pozemcích, které k letišti patří. Podle něj tak může v budoucnu areál fungovat částečně i pro cargo leteckou dopravu. Bývalé vojenské letiště zabírá 320 hektarů, stojí tam asi 150 budov.

Naproti tomu dopravní expert Jan Sůra potenciál letiště nevidí.

"Bohužel nevidím, ten projekt smysl v podstatě nemá. A ekonomicky návratné to není, to je můj názor."

Kuba: Na lístek do divadla platíme vyšší dotaci než na podporu letiště

Hejtman Martin Kuba (ODS) vidí letiště i jako službu pro občany. Jak řekl, když nastoupil do funkce, měl možnost stavbu přejet bagrem a říct lidem, že z jižních Čech nic létat nebude, nebo letiště zprovoznit.

Martin Kuba | Foto: Filip Jandourek, Český rozhlas

"Na divadlo platíme asi dvojnásobnou dotaci na lístek, než na podporu toho letiště. My jsme v této chvíli v situaci, kdy tu letiště máme. Vedení kraje v roce 2012 v koalici ČSSD a KSČM se rozhodlo investici do odletové haly realizovat, já v té době nebyl ani v zastupitelstvu. Ale to neznamená, že si nemyslím, že v této chvíli to nemáme řešit."

Podle Jana Sůry jsou před krajem jiné úkoly a letiště nevidí jako veřejnou službu, která si dotace zaslouží.

Jan Sůra | Foto: Český rozhlas

"Pro mě je naprosto nepochopitelné, že Jihočeský kraj je společně s Karlovarským jedním ze dvou krajů, který ještě nemá integrovanou veřejnou dopravu. Teprve nyní se rozbíhá projekt na dopravní integraci. Do toho si tady Jihočeský kraj rozjel projekt letiště, který je pro někoho určitě příjemnou službou, že nemusí jet do Prahy, ale stále je to naprostý nadstandard."

Podle Sůry jsou regionální letiště černou dírou na peníze.

Oživení zaznamenala i další letiště. Brno čeká rekord

Foto: Martin Knitl, Český rozhlas

Oživení letos zaznamenávají i další regionální mezinárodní letiště. Mošnovské letiště v Ostravě loni odbavilo 286 tisíc cestujících, což byl nárůst o 108 procent. Vizí letiště je být blíže ke klientům. Plánují odsud létat například na Kanárské ostrovy, do italské Kalábrie nebo do egyptského letoviska Marsa Matrouh u Středozemního moře

K rekordu směřuje Letiště Brno. Za sedm měsíců letošního roku odbavilo 350 tisíc lidí, což je víc než před covidem. Tento rok očekává rekord 600 tisíc cestujících. Létá se odsud do 29 destinací, nově letos i na portugalský ostrov Madeira, do Tivatu v Černé Hoře, Tirany v Albánii a Volosu v Řecku.

Foto: Honza Ptáček, Český rozhlas

Až 100 tisíc lidí by mohlo odbavit letiště v Pardubicích. Číslo je vyšší než loni, a to přesto, že letiště bylo kvůli údržbě letové dráhy tři měsíce zavřené. Aktuálně je na letišti 25 letů týdně.

"Velkou roli zde hrají cestovní kanceláře, se kterými jsme navázali dlouhodobou spolupráci. V sezóně 2024 plánujeme navýšení dalších nových charterových linek a navýšení počtu rotací u stávajících destinací. Každý den bychom tedy měli odbavit až sedm letadel denně," uvedla marketingová manažerka Mária Ministrová.

Letiště je však dlouhodobě ztrátové. Pardubice a kraj do společnosti postupně vložili kolem 700 milionů korun, aby ji udržely při životě.