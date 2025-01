Lidé působící v kultuře se zřejmě budou moci ucházet o status umělce, který bude provázet peněžitá státní podpora. Sněmovna dnes schválila vládní novelu, jež stanoví podmínky pro toto postavení. Mělo by pomoci zejména umělcům činným mimo pracovněprávní vztahy. Předlohu, jež má být účinná od července, nyní posoudí senátoři.

Podpora umělců vyjde stát podle důvodové zprávy na zhruba 126 milionů korun ročně, má se týkat nejvýše 1400 lidí. Půjde o příspěvky na tvůrčí nebo studijní účely. O zákonném zakotvení statusu umělce se hovoří od koronavirové krize. Vládní opatření k omezení šíření viru tehdy výrazně dopadla i na umělecké produkce.

Postavení má podle autorů pomoci hlavně lidem, kteří se věnují umělecké činnosti takzvaně na volné noze. O zápis by mohl požádat člověk, který vykonává uměleckou činnost nejméně dva roky z posledních tří let. Aby získal příspěvek, nesměl by být studentem a v době podání žádosti by nesměl být v pracovněprávním vztahu, který by přesahoval polovinu týdenní pracovní doby. Zároveň by jeho příjmy z umělecké činnosti za poslední dva roky musely tvořit alespoň polovinu jeho celkových příjmů, nesměly by přesahovat průměrnou mzdu.