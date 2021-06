Lidé už na pomoc obcím zasaženým tornádem věnovali přes 700 milionů

Na pomoc obcím zasaženým tornádem už lidé poslali do různých sbírek celkem 700 milionů korun. Nejvíce peněz zatím vybrala Diecézní charita Brno, kam dárci přispěli 172 milionů. Na kontu Nadace Via je 164 milionů korun. Peníze stále přibývají. Neziskové organizace a nadace by se dnes měly sejít a domluvit se na rozdělování peněz. Část se má uvolnit v nejbližších dnech a uhradit okamžité potřeby. Sbírky spustilo už ve čtvrtek večer několik organizací včetně Člověka v tísni, Červeného kříže nebo organizace Adra. Na stránkách donio.cz posílají lidé peníze přímo konkrétním rodinám.