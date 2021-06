Lidé už vybrali na tornádem postižené obce zhruba dvě stě milionů

Sbírky na pomoc jihomoravským obcím zpustošeným tornádem vynesly za necelých 24 hodin zhruba 200 milionů korun. Sbírky vznikly po celém Česku - peníze můžou lidé darovat třeba přes organizace Člověk v tísni, Nadace Via, Konto Bariéry nebo Diecézní charita Brno. Svou vlastní sbírku spustil i Nadační fond Českého rozhlasu. Například Nadace Via vybrala už 100 milionů korun. Podle nadace jde o rekordní vlnu solidarity. "Ještě nikdy se v historii české filantropie nevybralo tolik peněz za tak krátkou dobu," řekl Zdeněk Mihalco, ředitel nadace. Ukazuje to podle něj především neuvěřitelnou štědrost Čechů, kteří se dokázali semknout již při podobných přírodních katastrofách v minulosti a také během koronavirové pandemie. Diecézní charita Brno vybrala přes 50 milionů korun. Peníze nebo jinou pomoc slíbily také firmy či samosprávy z celé republiky.

Od soboty je navíc možné přes platformu Ježíškových vnoučat darovat potřebné věci a pomáhat konkrétními skutky, o které obyvatelé postižených oblastí požádají.