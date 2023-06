Lidem v okolí protržené Kachovské přehrady pomáhají i české organizace

České humanitární organizace posílají na Ukrajinu do oblastí, které zatopila voda z protržené Kachovské přehrady, především pitnou vodu, hygienické potřeby a trvanlivé potraviny. Situaci na místě humanitární pracovníci sledují, podle aktuálních potřeb připraví další pomoc. Vyplývá to z informací, které organizace zveřejnily. Například organizace Člověk v tísni uvedla, že se chystá v těchto dnech na ukrajinském území distribuovat 120.000 litrů pitné vody, nádrže na vodu a 1000 hygienických balíčků. Organizace uvažuje také o tom, že by pomohla s obnovou vodních systémů a vybudováním nových vodních vrtů. Evakuovaným nabídne psychosociální pomoc. V zasažené oblasti pomáhají pracovníci ukrajinského Červeného kříže. Zapojili se do evakuace obyvatel, rozdávali lidem pitnou vodu, potraviny a hygienické potřeby. Pomoc ukrajinských kolegů podpořil Český červený kříž (ČČK) částkou pět milionů korun. Česká ADRA poskytne finanční pomoc na nákup dalších dodávek pitné vody a dopravu do místa neštěstí. Uvedla to na facebooku. Organizace mají také sbírková konta na pomoc Ukrajině zasažené válkou, na které mohou lidé přispívat. Mimořádnou pomoc ve výši deset milionů korun schválil v úterý ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti). Peníze mají pomoci při evakuací civilistů a s důsledky zničení přehrady.