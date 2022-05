Lipavský: Česko vstup Finska a Švédska do NATO plně podporuje

Česko vstup Finska a Švédska do NATO plně podporuje. Při příjezdu na neformální zasedání ministrů zahraničí Severoatlantické aliance v Berlíně to prohlásil šéf české diplomacie Jan Lipavský (Piráti). Finsko a Švédsko se rozhodly svůj dosavadní neutrální postoj změnit po ruské invazi na Ukrajinu. "Finsko a Švédsko jsou vřele vítáni a my jejich zájem o vstup podporujeme, považujeme je za přátele. A to je postoj, který sdělím svým kolegům," řekl Lipavský. Český ministr poznamenal, že k rozšíření aliance o oba severské státy vede dlouhá cesta. "Potřebujeme ale politickou dohodu. Jakmile budeme mít politickou dohodu, bude to už věcí ratifikace v mnoha parlamentech," řekl. Přijetí nových členů totiž musí formálně schválit všechny členské státy NATO. Lipavský uvedl, že válka na Ukrajině je nyní hlavním zdrojem nestability v Evropě. "Takže to bude tématem naší diskuze," řekl. Podle českého ministra zahraničí je současnou prioritou NATO ochrana jeho východních členů.