Lipavský pro německou RND: Musíme Putina přinutit, aby akceptoval Zelenského jako prezidenta

Ruského prezidenta Vladimira Putina je třeba přinutit, aby akceptoval Volodymyra Zelenského jako prezidenta suverénní země, což musí to být podmínka k jednáním o klidu zbraní na Ukrajině. Řekl to český ministr zahraničí Jan Lipavský německé mediální skupině RND, která předem zveřejnila úryvky z rozhovoru. Šéf české diplomacie rovněž uvedl, že v schengenském prostoru působí síť ruských diplomatů-agentů, která má organizovat sabotáže. "Musíme Putina přimět k tomu, aby akceptoval Zelenského pro jednání a jako prezidenta suverénního národa. To musí být jedna z našich podmínek pro jednání," řekl Lipavský RND v souvislosti s tlakem nového amerického prezidenta Donalda Trumpa na klid zbraní na Ukrajině. "Putin, jeho ministr zahraničí Lavrov a někteří propagandisté říkají, že s Ukrajinou vyjednávat nechtějí. Mluví raději s německým spolkovým kancléřem Olafem Scholzem nebo s americkým prezidentem, ale ne s Ukrajinci," řekl Lipavský. "Chtějí, abychom uvěřili, že s ukrajinskou vládou nelze jednat. Do této pasti se nesmíme nechat chytit," řekl ministr.