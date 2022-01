Magazín pro české školy v zahraničí (04)

Tyrannosaurus rex v Geologickém pavilonu VŠB-TUO | Foto: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

V úvodu vás vezmeme na neobvyklou výstavu komiksových příběhů o učiteli národů Janu Amosu Komenském. Potom se vydáme do muzea, kde se děti mohou zapojit do dobrodružné zábavné hry – hledačky. Vyrazíme také do loutkového divadla. Na každou loutku jsou tam dva - jeden mluví, druhý ji vodí. Dozvíte se, jaký to má důvod. A na závěr představíme nový exponát geologického pavilonu v Ostravě - model kostry Tyranosaura rexe.