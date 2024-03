Magazín pro české školy v zahraničí (11)

V magazínu se vydáme do divadla – pozveme vás na představení "Hurvínek prodává nevěstu", které uvádí malé diváky do světa opery. Představíme vám pěvecký sbor, jehož členy jsou děti od první až do deváté třídy, které spojuje především velké nadšení. A na závěr zamíříme do příměstského tábora, který připravil pro děti velmi zajímavou činnost. Musely získat v soutěžích ingredience a pak na ohni uvařit vlastní oběd.