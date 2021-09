Protože před několika dny začal nový školní rok, vydáme se v dnešním magazínu právě do školy.

JavaScript is required.

Foto: Miroslav Chaloupka, ČTK

Vyrazíme na první školní den mezi prvňáčky i starší žáky. Dozvíte se třeba, jak se děti do školy těšily i jaké měly prázdniny. Podíváme se ale i do tábora, přiblížíme vám poslední prázdninový den v jednom zajímavém hudebním táboře. A na závěr nám předškoláci prozradí, co se učí v některých předmětech.