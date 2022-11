Magazín pro české školy v zahraničí (47)

Nejdříve vyrazíme do školy, kde se učí i tak trochu zvláštní předmět. Jmenuje se Etiketa pro děti a vy se dozvíte, co všechno se tam mohou školáci naučit. Vezmeme vás na velkou vánoční výstavu, která ukazuje, jak prožívali adventní čas a vánoční svátky naši předci. Navštívíme městský úřad, jehož okolí vyzdobily děti vánočními stromky. A na závěr se podíváme do zooparku, kde jsme se dozvěděli, jaká zvířata tam lze potkat na podzim a v zimě.