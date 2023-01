Mäki i Sasínek doběhli na mítinku v Lucemburku druzí

Druhými místy na mítinku v Lucemburku zahájili halovou atletickou sezonu mílařka Kristiina Mäki a její partner Filip Sasínek, který se postaral o nejrychlejší český čas v běhu na 3000 metrů za téměř devět let. Výkonem 7:54,31 se zařadil na sedmé místo dlouhodobých domácích tabulek. Rychlejší byl dnes jen Francouz Simon Denissel (7:52,09).

Mäki doběhla v závodu na 1500 metrů v čase 4:12,51 druhá za Keňankou Josephine Kiplangatovou (4:11,46). "Na první závod to není vůbec špatné. Samozřejmě čas 4:12 není žádný výkon, ale už jsem začínala i horšími časy. Myslím si, že je hlavně důležité, že mám z prvního závodu dobrý pocit a mám se od čeho odrazit do příště," uvedla finalistka olympijských her v Tokiu v tiskové zprávě.