Meses: Při návratu do ČR by měli mít negativní test i lidé s nedokončeným očkováním

Mezioborová skupina pro epidemické situace (Meses) doporučuje, aby při návratu ze zahraničí museli mít negativní test i cestující po první dávce očkování. Českému rozhlasu to řekl epidemiolog a šéf Meses Petr Smejkal. V současné době platí, že při návratu ze zemí se středním nebo vyšším rizikem nákazy mají cestující s první dávkou očkování výjimku, pokud už od podání vakcíny uplynulo alespoň 22 dní. Podle Smejkala to ale není dostatečná ochrana. Skupina Meses také doporučuje, aby lidé přijíždějící do Česka ze zahraničí vyplňovali příjezdový formulář.