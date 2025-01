MF: Deficit veřejných financí byl loni poprvé od roku 2019 pod třemi procenty HDP

Deficit veřejných financí loni dosáhl 2,8 procenta hrubého domácího produktu (HDP), uvedlo dnes v makroekonomické prognóze ministerstvo financí. Poprvé od roku 2019 se tak deficit dostal pod tři procenta HDP, což je jedno z kritérií pro zavedení společné evropské měny. Letos ministerstvo očekává další snížení deficitu na 2,3 procenta HDP.

Česká ekonomika v letošním roce poroste o 2,3 procenta, růst zrychlí z loňských 1,1 procenta. Dnes to v makroekonomické prognóze uvedlo ministerstvo financí. Letošní výhled růstu hrubého domácího produktu (HDP) zhoršilo proti listopadovému odhadu 2,5 procenta. Výhled letošní inflace ponechalo na 2,3 procenta. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) zároveň varoval před tím, že český hospodářský růst mohou negativně ovlivnit americká cla.

Případné zavedení desetiprocentních cel na dovoz evropského zboží do USA by podle Stanjury zpomalil růst české ekonomiky zhruba o 0,5 procentního bodu. Dalším rizikem pro hospodářský růst může být slabší výkon Německa, dopad by ale byl zhruba 0,1 procentního bodu. Hospodářský růst v Česku letos podle ministerstva potáhne spotřeba domácností, zvýší se také investiční aktivita státu i soukromého sektoru. Negativně se naopak bude projevovat zahraniční obchod.