Ministerstvo dá obcím na obnovu majetku po bouři 420 milionů

Ministerstvo pro místní rozvoj uvolní na pomoc obcím s obnovou majetku po čtvrteční ničivé bouři 420 milionů korun. Stát zároveň nabídne lidem na obnovu zničeného bydlení až pět milionů korun, z toho dva miliony jako dotaci a tři miliony jako zvýhodněný úvěr na 30 let. Finanční správa by měla podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) poškozeným podnikatelům ze zasažených území poskytnout úlevy v podobě odkladu splatnosti daně nebo odpuštění záloh na silniční daň. Schillerová a ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) to dnes uvedly na twitteru.

Bouřky v noci na dnešek zasáhly velkou část Česka. Největší škody způsobily na Břeclavsku a Hodonínsku, kde se ve čtvrtek prohnalo tornádo a ničilo domy, auta i zeleň. Na následky bouře zemřeli podle mluvčí jihomoravské záchranné služby Michaely Bothové tři lidé, desítky dalších byly zraněny.