Ministerstvo navrhuje vznik nového oboru Lékařská psychoterapie

Ministerstvo zdravotnictví navrhuje vznik nového nástavbového oboru Lékařská psychoterapie. Jako psychoterapeuti pracují stovky lékařů, noví se však v oboru od roku 2018 vzdělávat nemohou. Vyplývá to z návrhu vyhlášky o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů, změna by podle něj měla platit od 1. ledna příštího roku. Psychoterapie je léčbou první volby podle doporučených postupů zejména u úzkostných a části depresivních poruch. Metodu používají lékaři a kliničtí psychologové. "Kompetence k této činnosti se získává dlouhým odborným vzděláváním, součástí kterého je seberozvoj. Do roku 2018 se osvědčovala završením funkční specializace, respektive absolvováním certifikovaného kurzu. Na základě tohoto vzdělání vykonává psychoterapii několik set lékařů," píše se v materiálu. Od roku 2018 ale legislativa tuto možnost pro lékaře neumožňuje a ti, kteří už kurz absolvovali, nemají možnost vzdělání dokončit. "Nemožnost získat osvědčení pro výkon systematické psychoterapie v systému zdravotního pojištění neumožňuje ani generační obměnu lékařů vykonávajících systematickou psychoterapii," uvádí dokument.