Ministerstvo školství, Praha a Středočeský kraj řeší výstavbu nových středních škol v okolí Prahy

V Praze a ve středních Čechách by se měly stavět nové střední školy. Na potřebě zvyšovat kapacity se ministerstvo školství shoduje se zástupci Prahy i Středočeského kraje. V hlavním městě se letos na střední školu hlásilo asi 10 tisíc mimopražských žáků. Při přijímacích zkouškách pak byla v Praze kvůli velkému počtu uchazečů nejnižší úspěšnost ze všech krajů. Na žádnou školu se tam nedostalo víc než 1500 deváťáků. Magistrát proto s ministerstvem řeší výstavbu nových středních škol. Na jejich provoz by ale chtěl finanční pomoc od státu. Podle ministra školství Mikuláše Beka (STAN) by ale Praha mohla financování nových škol zvládnout sama.