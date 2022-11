Ministerstvo spravedlnosti navrhuje zřídit registr pachatelů, kteří zneužili dítě

Ministerstvo spravedlnosti navrhuje vytvořit evidenci nebezpečných pachatelů, kteří byli odsouzeni za znásilnění nebo zneužívání dětí. Lidé v registru by nesměli učit děti nebo na ně dohlížet na táborech. O jejich zařazení do evidence by rozhodoval soud. Podle mluvčího ministerstva spravedlnosti Vladimíra Řepky má návrh zabránit tomu, aby pachatelé ublížili dalším dětem. Registr by podle návrhu ministerstva spravedlnosti nebyl veřejně přístupný. Rodiče by ale mohli požádat například instruktora na táboře, aby jim ukázal osvědčení, že v registru není.

Ministerstvo spravedlnosti k tomu vede i případ muže z Liberce, který organizoval dětské tábory i přesto, že byl v minulosti dvakrát odsouzený za znásilnění dětí. Na jednom z táborů pak zneužil dalších sedm dětí.