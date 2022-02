Ministerstvo zahraničí vyzvalo české občany v Rusku a Bělorusku, aby se vrátili do Česka

Ministerstvo zahraničí vyzvalo české občany v Rusku a Bělorusku, aby se kvůli aktuální situaci vrátili zpět do Česka. Na brífinku po jednání krizového štábu MZV to uvedl ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti). Bližší informace zveřejní ministerstvo na svých webových stránkách a rozešle je také prostřednictvím cestovatelského systému Drozd. Ministr připomněl, že český velvyslanec na Ukrajině Radek Matula se vrátil se svým týmem do ČR a úspěšně byl evakuován také generální konzulát ve Lvově.

Nebezepčné chování

Rozkaz ruského prezidenta Vladimira Putina uvést do stavu pohotovosti ruské jaderné síly označil šéf české diplomacie za agresivní rétoriku. "Jde o velmi nebezpečné chování, řekl. Rusko podle něj jednostranně a bezdůvodně zaútočilo na Ukrajinu, a teď ještě navíc vyhrožuje Evropě jadernými zbraněmi. "To považuji za naprosto nepřijatelné. Zároveň nemáme informace o tom, že by nějakým způsobem naší zemi hrozilo nějaké bezprostřední nebezpečí," dodal. Ministr informoval, že Česko je v součinnosti s USA a Británií připraveno uvalit na Rusko další tvrdší finanční a hospodářské sankce.