Ministerstvo zdravotnictví navrhne vládě zkrácení platnosti testů na koronavirus. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) by měl nově PCR test platit 72 hodin místo sedmi dní a antigenní test jeden den místo současných tří. Zvažuje se také omezení počtu preventivních testů hrazených z veřejného zdravotního pojištění. Mluvčí ministerstva Daniel Köppl ČTK řekl, že kratší by mohla být i karanténa lidí po kontaktu s nakaženým, pokud by byla ukončená PCR testem. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) na twitteru uvedl, že prosazuje její zkrácení ze dvou týdnů na jeden. V pondělí úpravy projedná vláda. Hlavní hygienička Pavla Svrčinová novinářům řekla, že nová karanténní pravidla budou účinná od 25. října. Nyní platí antigenní test pro prokázání bezinfekčnosti 72 hodin a PCR test týden. "Zkrácení platnosti testů je podle mě motivační i proto, aby se lidé nechali naočkovat," uvedla hlavní hygienička. V okolních státech je podle ní platnost testů podstatně kratší. Lidé mají z veřejného zdravotního pojištění nárok na jeden antigenní test za týden a navíc dva PCR testy do měsíce.