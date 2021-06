Ministerstvo: Zemědělské škody způsobené tornádem na jižní Moravě dosáhly 1,5 miliardy

Tornádo na jihu Moravy minulý týden způsobilo zemědělské škody za jeden a půl miliardy korun. Předběžně to odhaduje ministerstvo zemědělství. Zničené jsou hlavně chmelnice, vinice a ovocné sady. Výrazné škody jsou i na porostech zeleniny. Uhynula také hospodářská zvířata a byly zničeny výrobní haly. Ministerstvo vládě předloží dokument s návrhem odškodnění pro zemědělce. Peníze by mohli dostat na základě krizového programu, který už stát v minulosti použil při suchu nebo jarních mrazech. Podpora by mohla podle resortu dosáhnout až 100 procent prokázaných škod.

U škod způsobených přírodními pohromami a jinými mimořádnými událostmi může být podpora až 100procentní, u škod způsobených nepříznivými povětrnostními jevy pak může dosáhnout 80 procent.