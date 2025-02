Ministr Blažek navrhl změny pro nový trestný čin činnosti pro cizí moc

Současná podoba nového trestného činu „činnosti pro cizí moc“, kterou obsahuje vládní návrh trestního zákoníku i už schválený tzv. lex Ukrajina se zřejmě dočká změn. Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) po kritice opozice i odborníků předal Sněmovně pozměňovací návrh. Ten by měl nově stanovit, že sledování zpravodajskými prostředky pro cizí moc bude na území ČR trestné jen v případě, že bude „neoprávněné“. Trestný čin "činnost pro cizí moc" má podle vládního návrhu novely trestního zákoníku postihovat takovouto činnost na území ČR prováděnou v úmyslu ohrozit nebo poškodit ústavní zřízení, svrchovanost, územní celistvost, obranu nebo bezpečnost Česka, případně obranu nebo bezpečnost mezinárodní organizace, k ochraně jejichž zájmů se Česká republika zavázala.

"Pan ministr předložil na jednání v Poslanecké sněmovně koncem ledna k připomínkám § 318a Neoprávněná činnost pro cizí moc. Ten by měl být součástí nových trestních předpisů. Idea je taková, že zmíněný paragraf by byl načten jako pozměňovací návrh zmíněné novely," sdělil nyní mluvčí ministerstva Vladimír Řepka. Původní legislativně-technickou podobu skutkové podstaty kritizovali odborníci z řad soudců i státních zástupců. Například budoucí nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová se vyslovila pro její přeformulování tak, aby skutková podstata odpovídala obvyklým definicím v trestním zákoníku. Opoziční ANO a SPD zase poukazovaly na to, že takto nastavený trestný čin je zneužitelný k trestní represi.