Ministr školství: Kraje by si mohly upravit nabídku oborů SŠ podle poptávky v regionu

Podmínky, které zřizovatelům středních škol stanovují, jakou část má zabírat nabídka všeobecného vzdělávání a jakou odborné vzdělávání, by se mohly měnit. Kraje by si tak mohly stanovovat podle potřeby regionu, který typ vzdělávání budou nabízet více. Nabídku studijních programů připravují zřizovatelé podle dokumentu, který připravuje ministerstvo školství. Nový materiál k rozvoji českého školství do roku 2027 by mohla vláda schvalovat na podzim. ČTK to dnes po jednání Národního konventu o vzdělávání řekl ministr školství Mikuláš Bek (STAN). "V dlouhodobém záměru (vzdělávání ČR) se v minulosti pracovalo vždy jenom s kritériem potřeb trhu práce, ale já myslím, že je nezbytné, aby se do té úvahy o struktuře nabídky středoškolských oborů také promítla poptávka rodičů a dětí a případně nějaké další zájmy. Myslím, že jsme se dostali do situace, kdy není úplně možné očekávat, že nabídka bude mít stejnou strukturu v Praze, v Brně a v dalších krajích," uvedl Bek. Ministr proto nyní plánuje s kraji debatovat o jejich potřebách a lokální poptávce po vzdělávací nabídce. Spolu se zřizovateli chce "najít trochu flexibilnější model, který by dával krajům větší možnost jako zřizovatelům upravit jejich nabídky studijních programů, aby to více odpovídalo poptávce", řekl.