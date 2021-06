Ministři ČR a Polska: Cílem ohledně Turówa je dohoda, ne soud

Česko chce minimalizovat či zcela omezit negativní dopady těžby v polském hnědouhelném dole Turów poblíž českých hranic na české území. Týká se to reálných obav o ztrátu pitné vody, pokles podzemních vod, zvýšení hluku a prašnosti, popřípadě otřesů a sedání terénu zejména v Libereckém kraji, řekl po úvodním jednání s protějšky z polské vlády ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Cílem je dohoda, ne soud, shodli se s polským ministrem klimatu a životního prostředí Michalem Kurtykou. Brabec uvedl, že stanovisko polské strany je známé - těžba uhlí v dole Turów je pro Polsko důležitá z hlediska energetického zajištění i zaměstnanosti. Na druhou stranu ale ČR žádá Polsko, aby vzalo v úvahu to, že pokračující těžba má negativní dopady na životní prostředí v ČR. "Logicky jako vláda České republiky hájíme zájmy českých občanů," uvedl Brabec. Doplnil, že cílem žaloby nebylo zastavení těžby v Turówě navždy, to ani nelze, protože by šlo o zasahování do energetického mixu Polska.

České úřady se na unijní justici obrátily v únoru s žalobou proti rozšiřování dolu. Soud EU v květnu Polsku nařídil, aby okamžitě přerušilo veškeré práce v dole nedaleko českých hranic. Polský premiér Mateusz Morawiecki ale oznámil, že Polsko nařízení nedodrží, neboť by pro jeho zemi mělo velmi negativní důsledky. Česko proto požádalo Soudní dvůr EU, aby Polsku udělil pokutu pět milionů eur (asi 127,3 milionu korun) za každý den, kdy bude pokračovat těžba. Vládní zmocněnec pro zastupování ČR před Soudním dvorem EU Martin Smolek ČTK sdělil, že Polsko dostalo lhůtu do 22. června, aby se k návrhu pokuty vyjádřilo. Česko také do Polska v pondělí odeslalo návrh mezivládní dohody, o které nyní budou jednat expertní skupiny obou zemí.