Ministři vnitra V4: Nejlepším řešením nelegální migrace je ochrana vnější hranice

Nejúčinnější obranou před nelegální migrací je ochrana vnějších hranic schengenského prostoru, shodli se při společném jednání zástupci ministerstev vnitra Česka, Maďarska, Polska a Slovenska. Novinářům to řekl slovenský ministr Roman Mikulec. Připustil, že v případě zopakování migrační vlny by po vzájemné dohodě opět mohla být zavedena omezení na hranicích. Náměstek českého ministra vnitra Radek Kaňa po schůzce uvedl, že středoevropské země z uskupení visegrádská čtyřka (V4) chtějí v otázce migrace vystupovat v rámci Evropské unie společně. Výrazný nárůst počtu migrantů na takzvané západobalkánské trase ze Srbska přes Maďarsko, Slovensko a Česko dále do západní Evropy loni na podzim vyústil v rozhodnutí ČR zavést kontroly na hranicích se Slovenskem, jež byly letos zrušeny.