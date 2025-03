MŠMT: K zápisům do prvních tříd by mohlo přijít asi 147.500 dětí, méně než loni

K zápisům do prvních tříd základních škol by mohlo podle odhadů ministerstva školství letos přijít kolem 147.500 dětí, méně než loni, kdy jich bylo asi 167.000. Část rodičů bude žádat pro své děti o odklad povinné školní docházky, v září by pak do prvních tříd mohlo nastoupit zhruba 120.000 žáků, odhaduje úřad. Odborníci dlouhodobě upozorňují na to, že je v Česku zbytečně moc dětí, které do školy nastupují až v sedmi letech. Zápisy do prvních tříd základních škol se konají po celý duben, o konkrétních termínech rozhodují ředitelé škol. Do prvních tříd mají letos v září nastoupit děti narozené od 1. září 2018 do 31. srpna 2019. Kromě nich se zápisy týkají i sedmiletých a starších dětí, které dříve dostaly odklad povinné školní docházky.

Podle odhadů ministerstva by k zápisům mělo přijít asi 119.000 šestiletých dětí a zhruba 27.500 sedmiletých a starších. Ve výjimečných případech rodiče mohou zapsat i dítě, které by do školy nastupovalo v pěti letech, letos by podle odhadů úřadu mohlo takových dětí přijít k zápisu asi 1000. Rodiče si mohou vybrat kteroukoli školu. Školy přijímají přednostně děti ze spádových oblastí. V případě, že pro ně kapacita zařízení nestačí, rozhoduje o přijetí losování. Problémy s kapacitou byly v minulých letech například v Praze a okolí či v okolí dalších velkých měst.