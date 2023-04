Muž bezdůvodně napadal lidi v Praze 6, zpacifikoval ho zpěvák Michal Hrůza

Policisté hledají další možné oběti muže, který v pondělí večer v pražských Dejvicích bezdůvodně udeřil pěstí nejméně sedm lidí. Podezřelý je nyní v psychiatrické léčebně a po propuštění budou kriminalisté zjišťovat motiv jeho jednání. Případ zatím prošetřují pro podezření z výtržnictví a ublížení na zdraví, uvedl dnes na webu pražské policie její mluvčí Jan Daněk.

Kriminalisté podezírají třiadvacetiletého muže z toho, že v pondělí večer udeřil do obličeje pět dospělých žen a dvě děti. Ženám způsobil různá poranění, která si v některých případech vyžádala pracovní neschopnost. Agresora na místě zadržel manžel jedné z poškozených, který ho předal přivolaným strážníkům a policistům. Podle serveru Novinky.cz útočníka zpacifikoval zpěvák Michal Hrůza. Do incidentu se zapojil i přes špatnou zkušenost z roku 2014, kdy ho v ostravské Stodolní ulici napadli dva muži, když chtěl uklidnit jejich hádku a postrkování. Hrůza tehdy utrpěl prasklinu temenní kosti a krvácení do mozku. Na policii se dozvěděl, že měl útočník v batohu nože.