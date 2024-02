MZd navrhlo na seznam návykových látek HHC a další podobné látky

Ministerstvo zdravotnictví navrhlo k zařazení na seznam zakázaných návykových látek hexahydrokanabinol (HHC), hexahydrokanabinol-O-acetát (HHC-O) a tetrahydrokanabiforol (THCP). Návrh by měla ve středu projednat vláda. MZd se k rychlé regulaci rozhodlo kvůli množícím se případům hospitalizace dětí či mladistvých po požití cukrovinek s HHC. Od června 2022 jich je přes 170. Hlavní problém v současnosti spočívá v prodeji potravin právě s obsahem těchto psychoaktivních látek. Těch od začátku letošního roku značně přibylo.

Balíčky s cukrovinkami nejsou oficiálně označené jako potraviny, nemusí tedy splňovat požadavky, které stát klade na jejich zdravotní bezpečnost. Látka HHC se vyrábí synteticky z kanabidiolu (CBD) nebo tetrahydrokanabinolu (THC). V malých koncentracích může tyto látky obsahovat i konopí.

Nařízení vlády se seznamem návykových látek souvisí se zákonem o návykových látkách, který nyní obsahuje asi 500 položek. Zařazení HHC a THCP bylo navrženo už v roce 2022, ale vláda požadavek zamítla. Kdy začne zákaz platit není jasné. Podobné látky by měla v budoucnu regulovat také novela zákona o návykových látkách, která zavádí novou kategorii psychoaktivních látek. Ty by neměly být zcela zakázané, ale nebylo by je možné prodávat přes internet a dětem.