MZe vyčlenilo šest milionů korun na podporu ukrajinských vědců

Vědecké instituce zapojené do programu Země mohou žádat o finanční podporu na zapojení ukrajinských vědců. Ministerstvo zemědělství (MZe) na to vyčlenilo šest milionů korun, které mají být určené na jejich mzdy. V tiskové zprávě o tom informoval mluvčí ministerstva Vojtěch Bílý. O příspěvek mohou žádat vědecké instituce, které již mají uzavřenou smlouvu s ministerstvem zemědělství o poskytnutí podpory na výzkum a vývoj a přiberou do svého týmu kolegy nebo kolegyně z Ukrajiny. Maximální možná podpora na jeden projekt je 300.000 korun. Podle ministra zemědělství Zdeňka Nekuly (KDU-ČSL) o podporu zapojení ukrajinských vědců prchajících před válkou žádaly vědecké instituce. "Odborníci z různých zemědělských oborů mají často z minulosti kontakty s českými kolegy a rádi by pokračovali ve vědecké práci i tady u nás a byli přínosem pro náš výzkum," uvedl.