MZV rezervovalo na pomoc Libyi po záplavách a zemětřesením zasaženému Maroku 10 milionů

Ministerstvo zahraničí rezervovalo na pomoc Libyi postižené ničivými záplavami a také zemětřesením zasaženému Maroku dohromady deset milionů korun, zhruba polovina půjde do Libye, a to přes Mezinárodní červený kříž. ČTK to řekl mluvčí úřadu Daniel Drake. Záplavy mají přinejmenším 5300 obětí. Generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR Vladimír Vlček řekl, že s vysláním týmu zaměřeného na vyhledávání lidí v sutinách do Libye se nepočítá. "Co se týká materiální pomoci, máme dohodu s ministerstvem zahraničních věcí, že Česká republika pošle finanční pomoc," uvedl Vlček. To poté potvrdil i mluvčí ministerstva. Libye podle Vlčka oficiálně požádala o pomoc prostřednictvím systému CECIS, což je společný komunikační a informační systém unijních zemí pro mimořádné události. Situace v Libyi je ale podle Vlčka komplikovaná, šlo totiž zřejmě o zvláštní povodeň, kdy spadlo najednou velké množství srážek, protrhla se přehrada a voda se přes území rychle prohnala. "Takže když Libye chtěla speciální týmy na záchranu a vyprošťování, v tuto chvíli to není o živých," vysvětlil ředitel.