Na farmě Kosořín začala likvidace chovu drůbeže nakaženého ptačí chřipkou

Veterináři a hasiči začali dnes napouštět oxid uhličitý do první haly z deseti na farmě Kosořín, kvůli výskytu ptačí chřipky musejí v provozu utratit 73.000 kusů drůbeže. ČTK to řekl Radek Axmann z Krajské veterinární správy v Pardubicích. Po usmrcení se budou zvířata nakládat a odvážet do asanačního podniku v 40 kilometrů vzdáleném Žichlínku. Velkochov na Orlickoústecku patří společnosti Mach Drůbež, ptačí chřipka v něm byla zjištěna i v roce 2007.

Ve velkochovu je deset hal, likvidace potrvá zhruba tři dny, celková hmotnost chovaných slepic a kohoutů činí asi 300 tun. Do kafilerie také poputují všechna násadová vejce, z nichž se líhnou brojleři. Po likvidaci se podestýlka a vnitřek objektů pokropí dezinfekčním roztokem, který bude působit 24 hodin, následně se může vše vyklízet a omýt. Společnost Mach Drůbež patří k největším producentům jednodenních brojlerových kuřat v Česku i na Slovensku.