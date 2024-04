Na hřebenech hor leží desítky centimetrů sněhu, na Šumavě až půl metru

Na hřebenech českých hor aktuálně leží i desítky centimetrů sněhu. Vůbec nejvíc, až půl metru, ho je na Šumavě. Uvádí to Český hydrometeorologický ústav. Od noci sněží hlavně v Beskydech a na západě Čech. Právě třeba na Lysé hoře připadlo do rána skoro 20 centimetrů sněhu. Kromě nejvyšších poloh je to ale většinou mokrý a těžký sníh. Ten dnes komplikuje dopravu na silnicích i železnici především na západě Čech. Pod tíhou sněhu se lámou větve, někde i celé stromy. Hasiči v Karlovarském kraji měli za dnešek už desítky výjezdů souvisejících právě se sněhem.