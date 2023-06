Na Jihlavsku vznikl rekord, sjelo se 41 multikár, s jednou přijel herec Kaiser

Na zámečku Příseka v Brtnici na Jihlavsku vznikl nový český rekord. Na jednom místě se setkalo nejvíc multikár v Česku, a to 41. S jednou přijel i herec Oldřich Kaiser, který se s ní objeví v připravované české komedii Zahradník. Žádný rekord spjatý s multikárami v ČR dosud neexistoval. Počet multikár se tak dostal do České knihy rekordů. ČTK to dnes řekl Miroslav Marek z pelhřimovské Agentury Dobrý den, jež spravuje databázi českých rekordů.

"Je to opravdu fandovství. Lidé s těmi multikárami v některých případech normálně pracují, někteří si je tuní, mají je nablýskané a je radost se na to podívat. Jak my všichni laici známe ty zelené multikáry, které leckde jezdí, tak to byl dnes samozřejmě převládající prvek. Ale kromě toho tady byly některé modré, šedé a potom asi tři nebo čtyři takové, že by člověk vůbec neřekl, že je to multikára. Měly jiný tvar. Zřejmě podomácku vyrobená karoserie, která byla původně taková, jak ji všichni známe, a někdo ji předělal," řekl Marek.