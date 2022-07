Na kruhovém objezdu v Rakvicích čeká na návštěvníky obří rak

Rak, který měří přes deset metrů, stojí uprostřed kruhového objezdu. Ocelové dílo váží 3,5 tuny a vytvořil ho Pavel Valášek z Vranovic na Brněnsku. Instalace sochy trvala tři dny.

Jihomoravské vinice | Foto: Vít Pohanka

Rakvice je vinařská obec a zvažovali tu i vinařskou symboliku. Nakonec mezi návrhy zvítězil právě rak Pavla Valáška.

"Rak je symbolem naší obce po celou dobu dlouhé historie, která sahá až do roku 1248. Pravděpodobně se v této oblasti vyskytovali raci možná ve větší míře a proto nás už 800 let tenhle rak doprovázím," uvedl pro Českou televizi starosta Rakvic Radek Průdek (nez.).

Pavel Valášek si domů pořídil raka a fotil ho

Socha vznikala deset měsíců. Obec nečerpá žádnou dotaci a obří rak ji přišel na půl milionu korun. Jak dodal umělecký kovář Pavel Valášek, nejsložitější bylo zvětšit raka, aby vynikly všechny detaily. Jeho normální velikost je kolem patnácti centimetrů.

Ocelová socha raka v Rakvicích | Foto: Václav Šálek, ČTK

"Pořídil jsem si raka. Nikoliv říčního, ale někde z Asie. Pojmenoval jsem ho Laďa. Chvilku se mnou žil, a já jsem ho pozoroval, fotil, zkoumal a na základě toho vznikl tenhle rak."

Jak dodal Pavel Valášek v České televizi, jedno račí klepeto váží 400 kilogramů. Podobná socha humra je v Americe.

"Náš rak říční by měl být největší sochou tohoto typu na světě. Dokonce by měl předčít i toho humra, protože s těmi tykadly nakonec bude mít přes 11 metrů, takže asi to bude největší socha."

Rak se skládá z 23 částí. Má i deset nohou, tykadla a kusadla. Pavel Valášek už má podobné dílo za sebou. Jeho pětimetrová socha kapra z kamene a nerezu zdobí kruhový objezd v Pohořelicích na Brněnsku.