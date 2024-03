Na modernizované trati z Prahy do Liberce by měly jezdit vlaky až 200 km/h

S rychlostí vlaků až 200 kilometrů za hodinu se do budoucna počítá na železniční trati z Prahy přes Mladou Boleslav a Turnov na Liberec a dál na hranici s Polskem. Po jednání vlády to novinářům řekl premiér Petr Fiala (ODS). Studie proveditelnosti kterou loni schválila centrální komise ministerstva dopravy tak počítá se zkrácením jízdní doby ze současných 160 minut na necelých 70 minut.

"Vlak do Prahy, dálnice do Ústí nad Labem a Hradce Králové jsou pro náš region klíčovými stavbami, bez kterých prostě nemůže fungovat. A ukazuje se to třeba na případu našich severních sousedů v Polsku, kde právě dobudování dálniční a železniční infrastruktury nastartovalo ekonomiku v řadě oblastí. Potřebujeme lepší silnice pro regiony, kde teď není dostatek investorů a není dostatek práce," doplnil hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj). Lepší spojení do Prahy může podle něj zabránit odlivu lidí z kraje za prací, protože umožní pohodlné dojíždění.

Železniční trať z Liberce na Prahu vybudovali stejně jako většinu tratí v Libereckém kraji ve druhé polovině 19. století. Od té doby nebyla zásadněji modernizována. O úpravách trati na Prahu se hovoří už léta, od roku 1990 bylo zpracováno 16 studií. V roce 2003 se předpokládalo, že rychleji budou vlaky jezdit už v roce 2010. Přednost ale vždy dostaly jiné železniční tratě v Česku. Pokud se novou trať podaří postavit, mělo by to podle Půty zlepšit i dostupnost příhraničních oblastí Frýdlantska a spojení do sousedního Polska na Zhořelec a německý Görlitz.