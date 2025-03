Na nové dětské skupiny má MPSV přes 8 miliard korun

V Česku vznikne za peníze z Národního plánu obnovy (NPO) 515 nových dětských skupin s 8661 místy pro předškoláky. Všechna zařízení musí být hotová do konce dubna příštího roku, sdělilo ministerstvo práce. Z NPO má na investice do dětských skupin 8,49 miliardy korun. Postup ministerstva při vyřizování dotací kritizovali před nedávnem někteří starostové. Stěžovali si na pomalé vyhodnocování žádostí. Obávali se toho, že nestihnou projekty dokončit a podporu budou muset vracet. Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) výtky odmítl.

Česko patří v EU k zemím s nejnižší zaměstnaností matek malých dětí a nejhorší dostupností dětských zařízení. Na místo v mateřince mají sice nárok děti od tří let, obvykle ho ale získají i měsíce po třetích narozeninách až od začátku školního roku. Do té doby jim podle přijaté novely bude od příštího roku radnice muset zajistit místo v dětské skupině, jinak rodině bude platit měsíční příspěvek na hlídání. Letos by to bylo asi 6000 korun. Svaz měst a obcí s tím nesouhlasí. Zvažuje, že se obrátí na Ústavní soud.