Na pomoc jihomoravským obcím zasaženým tornádem poslali dárci už 850 milionů

Už 850 milionů korun poslali dárci na pomoc lidem zasaženým tornádem na jižní Moravě a silnou bouří na Lounsku. Ze sbírek pořádaných devíti organizacemi by do 14 dnů měla mít možnost dostat každá postižená domácnost až 150 tisíc korun. Sbírky od čtvrtečního večera organizuje několik organizací a nadací. Nejvíce zřejmě vybrala Diecézní charita Brno, která měla k pondělnímu večeru na svém účtu 197,7 milionu korun. Nadace Via dosud vybrala 184 milionů a iniciovala schůzky s organizátory dalších sbírek. Mezi nimi je organizace Člověk v tísni, nebo nadace Karel Komárek Family Foundation. Zástupci devíti organizací se dohodli na tom, že peníze v první fázi poslouží na opravy poničených domů a zajištění základních potřeb domácností. Po této fázi bude nutný hlubší a podrobný průzkum, který zohlední nákladnost oprav či úplně nových staveb, pojistky, úspory, pomoc rodiny, sociální situaci a další faktory.