Na Rock for People Hope dorazily tisíce lidí

Festival Rock for People Hope na královéhradeckém letišti navštívilo 7000 lidí. V programu je na třicet kapel, pro návštěvníky je připraven také dobrovolný program. ČTK to dnes odpoledne řekl ředitel festivalu Michal Thomes. Jedná se o náhradou za Rock for People zrušený kvůli covidovým restrikcím.

"Letošní festival Rock for People Hope naplnil naše očekávání. V tuto chvíli je vyprodáno, jsme na kapacitě 7000 návštěvníků, včetně našich hostů a partnerů festivalu. Všichni se skvěle baví, hraje tu mnoho kapel z různých zemí Evropy, dokonce máme i jednoho interpreta z USA," řekl ČTK Thomes. Podle něj byla větší poptávka, než kolik dovolovala aktuální kapacita Festivalparku.