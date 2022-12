Na Sokolovsku nejezdily vlaky

Na železniční trati mezi Chebem a Sokolovem u Citic se prověsilo trakční vedení. Zhruba od 13:45 do 16:00 nejezdily vlaky. Nikomu se nic nestalo. Příčina technické závady se šetří, počasí ji zřejmě nezavinilo. ČTK to řekli hasiči a železničáři.

"Příčina se stále šetří," řekl mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda. Podle něj tam praskl izolátor tažného lana mezi Citicemi a Sokolovem, kde jezdí osobní vlaky i rychlíky. Po prasknutí izolátoru se prověsilo trakční vedení, které zasahovalo do průjezdního profilu jedné ze dvou kolejí, a proto bylo nutné provoz přerušit. Hasiči pomohli přesunout zhruba 50 cestujících do náhradních autobusů. "Od 16:00 byl obnovený provoz po jedné koleji, jezdí tam zatím vlaky s dieselovým pohonem. Na opravě trakčního vedení se pracuje, mělo by se to podařit večer, dodal.

"Před místem nehody zastavila vlaková souprava, která nemohla pokračovat do stanice Citice. Pro 50 cestujících zajistil dopravce náhradní autobusovou dopravu. Nikdo nebyl zraněn," řekl mluvčí krajských hasičů Lukáš Černý.